Robert F. Kennedy Jr. se compromete a defender las políticas Pro-Vida: "Hay demasiados abortos"

Cuando se le cuestionó sobre su postura en el movimiento pro-vida, Kennedy señaló: “Estoy sirviendo a voluntad del presidente de los Estados Unidos, y son sus políticas las que implementaré. Puede que no estemos de acuerdo en todos los temas, pero estamos 100% de acuerdo en que no deberíamos tener abortos en este mundo”. El senador Mullin expresó su apoyo tras esta conversación, afirmando que no tiene problemas con la nominación de Kennedy como Secretario de HHS y que respaldará su candidatura por completo, pese a ser una familia muy pro-vida.