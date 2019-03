Me robaron el teléfono móvil el pasado 26 de diciembre mientras cenaba en un restaurante. Se me acercó un señor pidiendo limosna y se lo llevó. Tardé solo un minuto en darme cuenta. Adiós iPhone X de 256 gb recién pagado. Salí a la calle por si veía al ladrón pero no hubo suerte, así que activé la app 'Find my iPhone' para localizarlo. Durante unos minutos corrí por media Gran vía persiguiendo la señal del GPS. Sin suerte. Lo apagaron y no supe nada más. Me fui directo a poner la denuncia en la comisaría de policía de Leganitos...