Roba y hace que le detengan para no casarse con su novia

Si no estás seguro de querer casarte con tu pareja, hay muchos modos de hacérselo saber. La reflexión y la comunicación son importantes y si no crees que estés preparado para ese paso, mejor que no lo des. No obstante, hay personas que optan por peculiares estrategias para evitar pasar por el altar. Que se lo pregunten al protagonista de nuestra historia, un ciudadano chino corriente, identificado como Señor Chen, que ideó un robo para no tener que casarse con su prometida.