Rivera: "Vamos a definir los atributos del centro político para ser un partido de gobierno"

"Sabemos que no somos conservadores, sabemos que no somos el Partido Socialista, pero ¿qué es el centro político? En el aspecto económico, ¿queremos subir o bajar los impuestos? ¿Queremos tener unas políticas sociales modernas o de subvención? ¿Por qué somos el centro y no la derecha o la izquierda? Porque somos progresistas pero no somos intervencionistas como los socialistas; porque no queremos subir los impuestos, queremos bajarlos queremos hacer políticas sociales modernas y no del pasado."