Al ritmo de los beneficios

En muchas notas anteriores he argumentado que ‘los beneficios marcan el ritmo’ en la acumulación capitalista. Lo que quiero decir con eso es que cualquier cambio en las ganancias (y la rentabilidad) de las empresas capitalistas conducirá con el tiempo a cambios en la inversión privada, y no al revés. Los beneficios son la clave para la inversión capitalista, no la «demanda efectiva» como sostienen los keynesianos, o los cambios en las tasas de interés o la oferta monetaria como sostienen los monetaristas y la escuela austriaca.