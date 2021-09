Risto defiende en directo a Susanna Griso tras lo que ha dicho de ella un afectado de La Palma

“La población civil tenemos que esperar horas y horas y hay medios de comunicación”, ha asegurado el hombre, que ha sido interrumpido por Risto, que ha explicado la situación. “Los medios tenemos que explicar lo que está pasando, hay que ir hasta el lugar”, ha señalado. [...] el presentador insistiese: “Susanna no es una irresponsable, habrá hecho su trabajo lo mejor posible”. “Sí, pero ha tenido unas facilidades que yo no he tenido[...]he estado horas para coger dos gatos y la he visto a ella moverse con facilidad”