Ripio, el histórico de Meneame, recibe un strike por perseguir a un usuario (yo)

Los viejos usuarios de Menéame conocéis, sin duda alguna, a Ripio. Talibán de las normas de la web, obsesivo perseguidor de los usuarios que se le meten entre ceja y ceja (pobre ccguy...), pelota redomado de las autoridades meneantes (antes el admin Charles Dexter, ahora Benjami) y eterno candidato a admin (lo fue durante un breve periodo de tiempo antes de ser destituido por su despotismo exacerbado, y sueña con volver a serlo). Ripio siempre fue un intocable debido a su servilismo hacia dueños y admins de Meneame. Hoy ha pasado a ser un...