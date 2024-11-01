edición general
Ripio, el histórico de Meneame, recibe un strike por perseguir a un usuario (yo)

Los viejos usuarios de Menéame conocéis, sin duda alguna, a Ripio. Talibán de las normas de la web, obsesivo perseguidor de los usuarios que se le meten entre ceja y ceja (pobre ccguy...), pelota redomado de las autoridades meneantes (antes el admin Charles Dexter, ahora Benjami) y eterno candidato a admin (lo fue durante un breve periodo de tiempo antes de ser destituido por su despotismo exacerbado, y sueña con volver a serlo). Ripio siempre fue un intocable debido a su servilismo hacia dueños y admins de Meneame. Hoy ha pasado a ser un...

| etiquetas: ripio , menéame , histórico , livingstone85
roker #6 roker
Me alegro llevar 15 años aquí y seguir siendo un mindundi.

Alguien en la misma situación que desee ser mi archienemigo, aceptaré gustosamente.
fareway #9 fareway *
#6 En vista de lo que estás buscando, no me cabe ninguna duda: te recomiendo al meneante que da el perfil al 100%: @_Benjami
Narmer #10 Narmer
#6 Idem. Somos del club de veteranos irrelevantes. :hug: :foreveralone:
#23 NuNox_
#10 Hola! :hug:
Supercinexin #3 Supercinexin
Menudo culebrón venezolano tenéis montado aquí unos cuantos, dueños incluidos. Seguro que hay un modo de monetizar esa mierda.
#5 guillersk
#3 una serie de Netflix
TripleXXX #21 TripleXXX
#5 De Dark Mirror mejor xD
Lord_Cromwell #22 Lord_Cromwell
#21 Black Mirror
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#3 Gran idea. Igual podrían hacer un programa vía plataforma de streaming poniéndose todos a parir.
pitercio #14 pitercio
#3 jo, qué didáctico eres, yo iba a decirles "buscaos un hotel".
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Aquí no nos hacen falta ni fediversos. Se comparten envíos entre redes sin moderneces. :troll:
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
esta caterva siempre igual, como si estuvieran en un brote psicotico perpetuo creyendo que son las espadas mas afiladas, y el resto viendolos como si fueran mandriles de culo colorado tirandose las haces mas frescas al hocico. que alguien les diga algo, que ya dan mas que cosica
Ulashikali #7 Ulashikali
¿Qué hace esto en actualidad? Irrelevante, obviamente.
Narmer #11 Narmer
#7 Pues yo lo meneo por las risas. Es innegable que Ripio es toda una institución negativizadora de envíos.
#12 Leon_Bocanegra
Espera, esto qué es? Me hago mi propio meneame con casinos y furcias para mandar historias de ese nuevo meneame al meneame original?
Lord_Cromwell #18 Lord_Cromwell
#12 Yo no pertenezco a renegados ni tengo relación alguna con esos meneantes.
Meneanauta #16 Meneanauta *
Ripio tiene 20 de Karma  media
fareway #4 fareway
Me cansáis todos hasta tal punto que voy a tomar medidas.
Jakeukalane #13 Jakeukalane
El que tendría que estar baneadísimo es Livingstone85
#15 Leon_Bocanegra
#13 desde luego a mí no me ha sorprendido que livingstone estuviera metido en el "fregao". Menudo personaje.
#20 tiesta
Vaya salseo
#19 lectordigital
Aquí en meneame hay un colgado de extrema izquierda que me perseguía cual mono colocado en comentarios para insultarme. Le di al ignore, lástima que los ignores de meneame no funcionen en los dos sentidos
