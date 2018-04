Los ríos no tiran el agua al mar. Parece mentira a estas alturas, pero hay que recordarlo

Sé que no es popular recordar esto desde Murcia, pero ahí voy: los ríos no tiran el agua en el mar, la desembocadura de un cauce no supone un desperdicio de caudales sino un proceso natural y necesario. Por más que las imágenes del Ebro desbordado estos días se conviertan en una tentación demasiado grande para que políticos, empresarios agrícolas y regantes clamen que ya se ha perdido el equivalente a nosecuantos trasvases.