Los Ríos en Espacios Recreativos

¿Te imaginas el mundo sin agua dulce? Yo no podría, porque sin ella ni siquiera podría imaginar porque para imaginar hay que existir primero. Sin agua dulce no hay vida y es por ello que los Ríos (que aún no hemos convertido en cloacas) son uno de nuestros más valiosos tesoros. En este trabajo que redacté para el proyecto "Nuestros Parques" hablo sobre el Río Las Delicias (ubicado en Venezuela) y del Embalse Los Tacarigua; el cual es surtido por este río y es el cuerpo de agua sin drenaje más grande del país.