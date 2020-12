"No recuerdo haber ganado el Mundial. Puedo verme ahí saltando y celebrando. Pero no puedo recordarlo. Honestamente, no conozco el resultado de ninguno de los partidos. No recuerdo ni haber estado en Australia", declara Steve Thompson, campeón del mundo con Inglaterra en 2003. Su caso no es el único: Alix Popham, de Gales, sufre lo mismo a sus 41 años. "Es como si las luces se fueran apagando poco en él", declara su mujer.