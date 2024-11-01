Riesgo país de Argentina es más alto que lo que indicaría su calificación, dice jefa global de Moody’s

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Entrevista Exclusiva: Marie Diron, directora de riesgo soberano en Moody’s, explicó a Bloomberg Línea cuánto pesan sobre las decisiones de la calificadora las elecciones presidenciales.
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Stathamdepueblo
Como se atreve a decir eso ....
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#2
Garminger2.0
#1
Es que no ha hablado con Findeton. Enseguída viene él y le cuenta la realidad...
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#4
Stathamdepueblo
*
A ver. Finde ...
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#5
Black_Txipiron
Ya están preparando el "no se podía saber..."
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#3
mariopg
hay alguien que todavía se fíe de esas calificaciones?
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