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Riesgo país de Argentina es más alto que lo que indicaría su calificación, dice jefa global de Moody’s

Riesgo país de Argentina es más alto que lo que indicaría su calificación, dice jefa global de Moody’s

Entrevista Exclusiva: Marie Diron, directora de riesgo soberano en Moody’s, explicó a Bloomberg Línea cuánto pesan sobre las decisiones de la calificadora las elecciones presidenciales.

| etiquetas: argentina , riesgo , crisis , economía , moody’s
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5 comentarios
12 2 0 K 155 actualidad
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Como se atreve a decir eso .... :troll:
2 K 52
#2 Garminger2.0
#1 Es que no ha hablado con Findeton. Enseguída viene él y le cuenta la realidad...
4 K 48
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo *
A ver. Finde ...
2 K 34
Black_Txipiron #5 Black_Txipiron
Ya están preparando el "no se podía saber..." :troll:
0 K 9
#3 mariopg
hay alguien que todavía se fíe de esas calificaciones?
0 K 8

menéame