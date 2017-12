En una entrevista con Entertainment Weekly, el director ha hablado por primera vez de su decisión de reemplazar a Kevin Spacey y en cómo el problema afectó al rodaje de All the Money in the World. Ridley Scott recuerda que cuando le informaron de las acusaciones de Anthony Rapp, empezó todo. "Me senté y pensé en ello y me di cuenta que no podíamos seguir adelante".