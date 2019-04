Otra vez con Thelma y Louise. En este caso, con las peripecias posteriores al incidente del bar. Escucharán buena música: "The Ballad Of Lucy Jordan" (Marianne Faithfull); "Part Of Me, Part Of You" (Glenn Frey); "Drown To The Fire" (Pam Tillis); "No Looking Back" (Michael McDonald); "Better Not Look Down" (B.B. King); y "The Way You Do The Things To Do" (The Temptations)