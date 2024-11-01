edición general
7 meneos
107 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Por qué los Ricos No pagan Impuestos, explicado con plátanos

Por qué los Ricos No pagan Impuestos, explicado con plátanos

Por qué los Ricos No pagan Impuestos, explicado con plátanos

| etiquetas: por qué los ricos no pagan impuestos , explicado con plátanos
5 2 8 K 0 actualidad
4 comentarios
5 2 8 K 0 actualidad
#4 Leon_Bocanegra
No me lo digas ... Otro vídeo contando lo mucho que nos roba hacienda!!
2 K 32
#2 cederrón *
Todo aquel que no es contribuyente neto no paga impuestos, recibe algo menos.
1 K 29
#3 Jjota
Por que pueden hacerlo.
1 K 16
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Ingeniería financiera diseñada ad hoc.
0 K 12

menéame