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Richard Seymour: “Detrás del 'no puedo tener sexo' de los Incel hay realmente falta de interés por el sexo”

Richard Seymour: “Detrás del 'no puedo tener sexo' de los Incel hay realmente falta de interés por el sexo”

Este investigador marxista analiza las corrientes populares de la extrema derecha bajo el prisma de lo que llama “nacionalismo del desastre”.

| etiquetas: richard seymour , incel , nacionalismo , trump , fascismo
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7 comentarios
5 1 0 K 76 cultura
astronauta_rimador #1 astronauta_rimador
lo que dice la gente para poder vender su libro...
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Dakaira #5 Dakaira
Por el sexo con mujeres...
Que yo veo videos de esos tipos y está claro que lo que les gusta son otros señores.
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azathothruna #2 azathothruna *
Los incel son solo el resultado del rechazo de la sociedad.
Lo del sexismo violento (en su personalidad) y demas son efectos colaterales
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#6 lamonjamellada
#2 pobrecitos, que la sociedad les rechaza por creerse reyes del universo con prebendas especiales y cuando ocurre, se ponen violentos.
A ver si va a ser al revés? A ver si determinados perfiles que son chungos generan rechazo y entre ellos se retroalimentan para ser aún más desagradables a la sociedad en su conjunto y a las mujeres en particular?
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Paltus #7 Paltus
#2 Si eres un gañán, misógino, egocéntrico, machista, es normal que la sociedad te rechace.
Con un poco de educación y amabilidad es difícil que seas rechazado.
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#3 DenisseJoel
¿Nos mintieron sobre Iraq? (Sí, lo hicieron). ¿Los gobiernos nos mienten todo el tiempo? (Sí, lo hacen). ¿Las agencias de inteligencia nos mienten? (¡Correcto!) ¿No están las grandes empresas en nuestra contra? Sí, definitivamente. Todo eso es cierto.

La pregunta es quién da cobijo político a las personas que se plantean esas cuestiones. Eso es lo que ha cambiado en los últimos 25 años.
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#4 BoosterFelix
el odio incel no parece muy representativo de falta de interés por las mujeres.
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