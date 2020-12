Richard Sennet: “La polarización ahora también es geográfica, de la ciudad contra la nación”

Entrevista con el sociólogo y urbanista del MIT y asesor de la ONU Richard Sennet: "No es populismo, como tampoco sólo una cosa que atañe a la clase obrera, sino que es algo que está extendido en la sociedad. Sin embargo, siempre he creído que los europeos romantizan a EE.UU. Nosotros siempre hemos tenido una apreciable minoría fascista, como se vio en el pasado con el racismo, el Ku Klux Klan y similares. Así que lo que se ve con Trump no es algo que él haya creado, sino algo que explotó, porque en general había un fascismo previo."