Richard Roberts (Nobel Medicina) cree que el Gobierno español no apoya "suficiente" la investigación

Defiende la eutanasia y que la muerte no sea tabú: "Deberíamos dejarles morir". El Premio Nobel de Medicina en 1993, Richard Roberts, ha afirmado que el Gobierno español, según su impresión general, "no pone suficiente dinero para apoyar la investigación", por lo que muchos buenos investigadores se han ido y trabajan en el extranjero. En una entrevista de Europa Press, ha considerado que debería aumentarse la inversión pública de los países en investigación básica, ya que "las compañías, en general, no la apoyarán" porque no muestra resultados