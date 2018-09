Ricardo Galli:"¿No te avergüenza ser español?"

"¿No te avergüenza ser español?" preguntan algunos que se creen superiores por el lugar donde nacieron, o su lengua materna. Pues, yo soy español por elección, pero no me siento orgulloso por el DNI o pasaporte. Estoy orgulloso de otras cosas... Estoy orgulloso de una comunidad que me acogió y permitió que saque a mi familia adelante dedicándome a mi pasión -la informática-. Que me permitió olvidarme completamente de cómo asegurar atención médica y educación a mi familia, algo no muy común en el mundo.