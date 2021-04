Alonsohki: @gallir ¿Qué opinas de que en menéame se esté baneando a usuarios simplemente por cuestionar la veracidad de la historia de las balas? Sé que ya no formas parte de menéame, pero me interesa saber tu opinión. twitter.com/alonsohki/status/1386264692579045377?s=19 Ricardo Galli: "Lo acabo de ver, no está bien esa penalización, no tiene sentido."