Ricardo Cavolo: «Modificar tu estilo para agradar a un cliente es pan para hoy y hambre para mañana»

¿Ves sus dibujos en todas partes? No es casual. Ricardo Cavolo lleva tiempo instalado en la élite del muralismo y la ilustración española con un estilo fabricado a su medida, pero este no siempre le rentó: «Yo he sufrido mucho hasta llegar donde estoy ahora porque el arte en España es muy jodido, casi misión imposible; sobre todo si no tienes ningún tipo de enchufe, como es mi caso. Sufres en el sentido de que si quieres hacer el camino a tu manera, con tu estilo, con las cosas en las que tú crees y tus historias personales, es más complicado.