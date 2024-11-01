edición general
Ribera Salud financió el penúltimo chiringuito de Toni Cantó tras salir del Gobierno de Ayuso

Ribera Salud, el grupo sanitario privado que ha saltado a la prensa esta semana tras conocerse que su CEO propuso inflar las listas de espera para incrementar el beneficio económico a costa de los pacientes en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), financió y publicitó el programa de Toni Cantó en la televisión de extrema derecha 7NN. Tras salir de la polémica Oficina del Español que le puso Isabel Díaz Ayuso por diferentes desencuentros, el político recaló en esta cadena, en la actualidad cerrada y muy afín a las pretensiones de Vox.

jacm #1 jacm
Muy coherente:
La prioridad no es atender bien a los pacientes. La prioridad no es la salud.
La prioridad es engañar a la gente para ingresar más dinero.
Aquí hay dos cómplices necesarios:
- Los que financian el engaño
- Los que votan a esos
El corolario es claro: El mayor problema de España actualmente es la ultraderecha y sus votantes.
4 K 68
sotillo #4 sotillo
#1 Y luego le abren causa judicial al hermano de Sánchez, te tienes que reír por que si no te das cuenta que tomarte por idiota va más allá de ser de derechas
1 K 25
tul #3 tul
para atender como es debido a los pacientes es escatima y recorta en cada esquina pero luego para pagar a mentirosos la casa por la ventana
1 K 25
#8 concentrado
Si Ribera Salud ha finando algo de Toni Cantó es su final. No me extraña que hayan salido los audios y que se le vengan cosicas :troll:
0 K 19
#5 pirat *
Pues están sentenciados porque todo lo que toca ese caradura lo arruina.
1 K 12
pitercio #6 pitercio
Economía circular... según la jurisprudencia actual, no se puede negar que Ayuso estaba al corriente de todo directamente o con la intermediación de un alguien a su cargo :troll:
0 K 12
sat #7 sat
Al final son los mismo siempre.
0 K 10

