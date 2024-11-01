Ribera Salud financió el penúltimo chiringuito de Toni Cantó tras salir del Gobierno de Ayuso

Ribera Salud, el grupo sanitario privado que ha saltado a la prensa esta semana tras conocerse que su CEO propuso inflar las listas de espera para incrementar el beneficio económico a costa de los pacientes en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), financió y publicitó el programa de Toni Cantó en la televisión de extrema derecha 7NN. Tras salir de la polémica Oficina del Español que le puso Isabel Díaz Ayuso por diferentes desencuentros, el político recaló en esta cadena, en la actualidad cerrada y muy afín a las pretensiones de Vox.