La ría de Ferrol: media vida enferma e industrializada

La contaminación de la ría de Ferrol no surgió a partir de un proceso efervescente y de pura combustión. Al contrario, nació gota a gota, convirtiéndose en una enfermedad crónica que todavía perdura en la actualidad. La explicación a lo que ha sucedido en esta unión de agua salada y dulce situada en el noroeste de Galicia no es simple; no existe un responsable único de los procesos de contaminación, sino que se constituye como un trabajo colectivo, sustentado principal y sintéticamente, como exponen las personas consultadas para este reportaje