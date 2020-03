El Rey visita IFEMA... sin llevar los 65 millones de su padre

Se ha paseado portando esa mascarilla que muchos trabajadores expuestos, incluso sanitarios, no tienen. Se agotan las existencias y, a pesar del esfuerzo de muchas personas que desde su casa se ponen a coser con la mejor de las intenciones, el gobierno no ha puesto todas las industrias con posibilidad a producir mascarillas -y no hablemos de otros materiales como respiradores o EPI- a coste cero. Pero de esto no ha hablado Felipe VI en su visita al IFEMA. Ha dicho, sin embargo, que “Este hospital IFEMA de emergencias realmente nos anima, es un