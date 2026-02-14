edición general
El rey Juan Carlos desvela a Carlos Herrera su estado de salud: "Estoy excelentemente bien"  

Don Juan Carlos agradece desde Abu Dabi el interés de las personas que se han preocupado por él

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
han amenazado con emitir la entrevista completa este lunes en la COPE en el programa del Herrera, cuyo aliento olía a semen azul
johel #2 johel *
Un patriota en Abu Dabi y otro en Somalia, entrevista latrocinada por la fundacion manos con cinco dedos en colaboracion con el banco de Hungria ¡vivaspaña!
xyria #3 xyria
¿Por qué no se queda Herrera en Dubai, ya que lo de Somalia falló —¡lástima!—? Podría trabajar de felpudo para Juanca.
#4 Rixx
¿Y a quién le importa? :-D
