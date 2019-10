El rey Juan Carlos en Casa Lucio: "Sofi, ¿sabes que Sabino nos deja?"

Hace diez años fallecía en Madrid el general Sabino Fernández Campo, que trabajó casi dos décadas al servicio de la Corona. Fue jefe de la Casa de Su Majestad durante 16 años y después el rey don Juan Carlos lo nombró consejero privado vitalicio. La frase "Ni está ni se le espera" refiriéndose al general Armada la pronunció la tarde del 23 de febrero de 1981 y sirvió para desmontar el golpe de Estado. No quiso escribir nunca sus memorias porque decía: "Lo que puedo contar no tiene interés y lo que tiene interés no lo puedo contar".