El Rey Baltasar Jackson. Por Juanma Ortega

Es paradójico que Michael Jackson esté en las búsquedas de Google relacionadas con el día de Reyes. Resulta que en algún cartel local nos han decolorado a Baltasar. No sé si será a propósito y como acto de racismo cruel que no puede quedar impune, pero en el momento de redactar estas líneas todavía no han encontrado al becario, diseñador, o a toda la trama culpable detrás de que le hayan hecho un «maikelyakson» al Rey Mago de oriente que traía aquello llamado mirra y que antiguamente aparecía en los pueblos...