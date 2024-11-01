El Rey admite que hubo "mucho abuso" durante la Conquista

El Rey Felipe VI ha reconocido este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos". El monarca ha hecho esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional acompañado por el embajador mexicano en Madrid.