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El Rey admite que hubo "mucho abuso" durante la Conquista

El Rey admite que hubo "mucho abuso" durante la Conquista

El Rey Felipe VI ha reconocido este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos". El monarca ha hecho esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional acompañado por el embajador mexicano en Madrid.

| etiquetas: abusos , conquista , rey felipe vi , colonias , españa
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5 comentarios
3 0 3 K -10 cultura
#4 candonga1
#0 Go to #3
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Mark_ #1 Mark_
Otro rojo comunista woke, es que no ganamos ya para disgustos.
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TipejoGuti #5 TipejoGuti *
#1 Pues el puto rojo que yo estoy hecho reconoce que si vemos indios sudamericanos y no del norte, es que algo habremos hecho bien.
Mientras california y .nuevo México eran parte de España a aquellas comunidades se las intentó integrar, por eso aún existían las tribus.
Los usanos ponían precios públicos por las cabelleras de los indios, matar a un par de niños indios o tres te daba para comprarte un terrenito.
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#2 snubbe
El sueño de construir una sociedad mejor para todos se está desmoronando. Lo del abuso de poder y guerras juguetes de reyes avariciosos siempre lo hemos tenido.
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menéame