El rex nemorensis: rey, sacerdote, sicario y esclavo

A lo largo de la historia ha habido miriadas de trabajos de mierda. Se me ocurre ahora el de palpati, quien, según cuenta la leyenda, era el encargado en la Edad Media de comprobar por medio del tacto que el Papa recién elegido poseía testículos, no fuera que una mujer disfrazada se nos fuera a sentar sacrílegamente en el trono de San Pedro. O más real y mucho peor aún está el de soldado soviético en Stalingrado, cuya vida media tras pisar el campo de batalla no superaba las 24 horas