Las revoluciones no son un viaje en tren, sino la raza humana agarrando el freno de emergencia

Imposible negar la realidad de la pobreza en nuestro mundo. Estudios con datos sobre ingresos y riqueza muestran sistemáticamente que miles de millones de personas en el planeta viven con mínimo acceso a recursos. Estos estudios demuestran que la pobreza no puede ser medida por los recursos financieros que no están disponibles; demuestran cómo millones de personas no tienen acceso a la electricidad, a agua potable segura, educación o asistencia sanitaria. En 1978, las Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas propuso el conc