La teoría de Copérnico no fue inmediatamente superior. Fue rechazada por mucha gente que no eran simples marionetas de la iglesia y, entre los que la aceptaron, el que se adaptase mejor a los datos no fue la razón principal. ¿Cómo deberíamos desarrollarnos intelectualmente para convertirnos en la clase de persona que hubiese aceptado el heliocentrismo?