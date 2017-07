Revivir la muerte: un festival aéreo para los ancianos de la guerra (opinión)

Toodos los veranos por estas fechas se viene celebrando el Festiva Aéreo de Gijón, que este año acaba de cumplir la edición décimo segunda, si no recuerda mal. No es la ciudad asturiana la más indicada para soportar este tipo de exhibiciones de máquinas de guerra en su cielo. Me consta lo mal que lo pasan aquellas personas de avanzada edad que sufrieron en su niñez los bombardeos que durante meses soportó la población gijonesa en el transcurso de la Guerra Civil.