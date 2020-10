Revisión sobre la psicología de las convicciones morales [ENG]

Las convicciones morales se viven como hechos reales, como verdades objetivas y universales; son resistentes a la autoridad: la gente rechaza incluso a las autoridades y el estado de derecho cuando estas violan sus convicciones morales; también son resistentes a la influencia de la mayoría. Sabemos por experimentos de Asch, Cialdini y otros que somos influenciables y tenemos una tendencia a la conformidad. Con las convicciones morales esto no funciona igual: la gente se aparta de los que no tienen sus mismas actitudes morales y las personas mantienen sus puntos de vista morales a pesar de fuertes presiones para conformarse a la mayoría. El fin justifica los medios: en el caso de las convicciones morales la gente se focaliza en los objetivos y diversos estudios muestran que la gente tolera prácticamente cualquier medio (incluida la mentira o la violencia) si sirve para conseguir sus fines morales deseados. Las convicciones morales se viven como obligaciones, como algo que obliga a la acción. -Intolerancia: dado que la gente ve sus creencias morales como correctas y objetivas ve a los que no las mantienen como totalmente equivocados y son intolerantes con ellos. -Imposibilidad de llegar a compromisos: es muy difícil llegar a compromisos cuando las convicciones morales están en juego. Las convicciones morales tienen una relación muy fuerte con las emociones y dan lugar a respuestas emocionales más fuertes que otras convicciones.