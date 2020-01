En mi anterior post comencé una categoria nueva a la cual me gustaria seguir dando continuación dedicada a mis recuerdos sobre plataformas del pasado, si lo has leido verás que la idea es tratar de sacar a relucir como me hacia sentir, por eso son recuerdos y no reviews. En el caso de este post quiero aprovechar la review de la Megadrive Mini para agregar algunos recuerdos de la megadrive original mientras comento las bondades de la nueva consola de SEGA y matar dos pajaros de un tiro.