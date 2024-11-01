edición general
3 meneos
6 clics

Se revela plan de Dinamarca para defender Groenlandia de una posible invasión de Estados Unidos [eng]

Copenhague reforzó su limitada presencia militar en Groenlandia en enero, tras tomar en serio la retórica estadounidense sobre la isla. Documentos revelados por la emisora pública danesa DR muestran que las Fuerzas Armadas danesas emitieron una directiva operativa el 13 de enero de 2026 en la que se detallaban las medidas de defensa de emergencia. La directiva incluía la preparación de planes de contingencia para garantizar la seguridad de la infraestructura crítica y llegado el caso volar las pistas de aterrizaje para impedir el desembarco.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , aliados
3 0 3 K 9 actualidad
4 comentarios
3 0 3 K 9 actualidad
alehopio #3 alehopio
#2 No la vi al buscar por Groenlandia. Gracias por el aviso.

@admin, por favor, descartadla.
1 K 40
Ripio #4 Ripio
#3 Ya no vale llamar a @admin
Tienes que citar a @eirene @eunomia
0 K 20
alehopio #1 alehopio
Las elecciones parlamentarias danesas del 24 de marzo se centran en cuestiones internas, pero la campaña se ha visto ensombrecida por la renovada presión estadounidense sobre Groenlandia, convirtiendo una disputa por la soberanía del Ártico en una cuestión de seguridad europea más amplia.

eutoday.net/trumps-greenland-pressure-hangs-over-danish-election/
1 K 30

menéame