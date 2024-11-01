Se revela plan de Dinamarca para defender Groenlandia de una posible invasión de Estados Unidos [eng]

Copenhague reforzó su limitada presencia militar en Groenlandia en enero, tras tomar en serio la retórica estadounidense sobre la isla. Documentos revelados por la emisora pública danesa DR muestran que las Fuerzas Armadas danesas emitieron una directiva operativa el 13 de enero de 2026 en la que se detallaban las medidas de defensa de emergencia. La directiva incluía la preparación de planes de contingencia para garantizar la seguridad de la infraestructura crítica y llegado el caso volar las pistas de aterrizaje para impedir el desembarco.