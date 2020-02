¿Reutilizar las botellas de agua es malo para la salud? No por culpa de los microplásticos, pero ojo con las bacterias

No habéis preguntado si es malo para la salud reutilizar las botellas de plástico destinadas a usarse sólo una vez y que si, con el tiempo, este tipo de recipientes desprende residuos plásticos que acabamos bebiendo por estar “flotando” en el agua con el que lo rellenamos. La respuesta es que no, reutilizar estos envases no es perjudicial para la salud por las micropartículas de plástico, sino porque, con el paso del tiempo y en determinadas condiciones, podrían acumular bacterias que sí podrían ser un riesgo.