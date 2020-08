Retrospectiva

Era 2016, el último gran año de la universidad -o como nos hacen ver la mayoría de series estadounidenses- ; gran cantidad de fiestas y de experiencias extraordinarias o quizá no tan extraordinarias pero al final de todo un gran año. Ese año empece un blog y solo me duró un mes, realmente me acuerdo la expectativa y la alegría de escribir, de hacer algo nuevo, lo que no sabia era que probablemente ese año no iba a ser lo que esperaba.