El retraso de "Sin tiempo para morir" provoca el cierre de una cadena de cines en EE.UU. y Reino Unido

La nueva aventura de James Bond fue postergada a finales de noviembre al estallido de la pandemia, y este nuevo retraso dejaba dos meses sin grandes estrenos hasta diciembre, cuando se supone que llegarían Wonder Woman 1984 y Dune. Las consecuencias de esto no se han hecho esperar, y The Sunday Times se hace eco del cierre íntegro en EE.UU. y Reino Unido de la cadena Cineworld. Con el sello Regal, Cineworld tiene en EE.UU. 543 cines siendo la segunda gran exhibidora, mientras que en territorio británico posee 128 y resulta ser la principal...