Retraso de 40 minutos en Rabé de las Calzadas (Burgos) tras desaparecer una urna y presentar el local daños

La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables". Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio"...