edición general
4 meneos
8 clics

Retraso de 40 minutos en Rabé de las Calzadas (Burgos) tras desaparecer una urna y presentar el local daños

La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables". Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio"...

| etiquetas: castilla y leon , elecciones , incidencias
3 1 2 K 44 actualidad
4 comentarios
3 1 2 K 44 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
y en el pueblucho, como en cualquier otro donde todo se sabe y donde todos se conocen, resulta que nadie ha visto ni ha oído nada... cuánta solidaridad en los pueblos, qué alegría, qué prosperidad se respira!! (por cierto: a nadie se le ha ocurrido pedir la independencia de Españita de estas regiones subvencionadas y cada vez más chupópteras y empobrecidas?)
1 K 33
josde #4 josde
Un pueblo de 259 habitantes y nadie ha visto ni sabe nada, :troll:
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba "en condiciones impracticables", con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado. Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto...
0 K 13
#3 Toponotomalasuerte
No tiene buen nombre en koruño el sitio este.
Ya te digo yo lo que harán los que se hagan la fotito en el cartel:
"Yo tb rabé en las calzadas"
0 K 10

menéame