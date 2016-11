3 meneos 24 clics

“Es hora de retirarse del trabajo, no de la vida”. Mi querido viejo: en estos meses me he enterado de varios amigos que, después de una carrera fructífera como médicos, otros como arquitectos y dos más funcionarios, han decidido retirarse y optar por la jubilación, lo que representa una sabia decisión, siempre y cuando lo que sigue no sea el abandono, la indolencia o el no hacer nada.