edición general
3 meneos
18 clics

Retirada una denuncia contra Miguel Ángel Gallardo al demostrarse legal su credencial de diputado en Extremadura

La propia asociación denunciante ha archivado la causa al demostrarse que el juramento se produjo acorde a la legalidad. El pasado mes de mayo se produjo un terremoto político en Extremadura a raíz de la polémica protagonizada por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su nombramiento en la Diputación de Badajoz y los rumores de que en realidad no ejercía ningún trabajo en dicha institución. El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, llegó a dimitir de la presidencia de la Diputación de Badajoz

| etiquetas: miguel ángel gallardo , diputación , badajoz , david sánchez
2 1 1 K 40 actualidad
sin comentarios
2 1 1 K 40 actualidad

menéame