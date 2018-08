Retenidos en una fábrica de atún: las primeras horas de los migrantes que llegan a Barbate

El joven Keme sólo hace preguntas. No ha sido capaz de hacerse entender desde que llegó a España el pasado martes a bordo de una patera con 53 personas. "Nadie habla inglés, no me han explicado qué va a pasar ahora, no sé dónde estoy, sólo que he llegado a España", dice este liberiano de 24 años mientras apura un bocadillo de queso. A su lado descansan otros jóvenes compañeros de travesía. Fueron localizados y rescatados por la lancha Salvamar Gadir de Salvamento Marítimo, que el martes llevó al puerto de Barbate a 77 personas de tres pateras.