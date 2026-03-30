La IA encuentra por primera vez un error grave en un gran estudio de física y eso abre una pregunta bastante incómoda

Si el primer artículo de física analizado con este método ya contenía una grieta importante, ¿cuántos más podrían arrastrar defectos parecidos sin que nadie los haya detectado todavía?
Ese interrogante explica por qué esta noticia trasciende el caso concreto. La formalización ya se ha convertido en una herramienta cada vez más influyente en matemáticas, donde se usa para verificar pruebas complejas y construir nuevos resultados sobre bases sólidas. En física teórica, sin embargo, ese nivel de detalle no siempre ha sido la norma.
| etiquetas: ia , encontrar , errores , famoso , estudio , física
Búscame errores en teorías científicas aceptadas, hala, a ello.
No entiendo tu razonamiento.... ¿ Puedes explicar esa relación que estableces entre la IA y esto ?
Y despreciando por el camino para intentar tapar las verguenzas.
Ahora le estamos dando alegremente todo el conocimiento humano.
Si toma consciencia y decide que somos prescindibles sabrá perfectamente como conseguir sus objetivos.
Tienes que dejar la ciencia ficción dura, te está haciendo daño.
A qué le llamas tú "consciencia", por ejemplo ?
¿ Eres capaz de definirla ?. Porque si no eres capaz de definirla tampoco podrás decir si algo tiene o no tiene consciencia.
¿Qué ley de la física se lo impide?
Lo que suelas o no suelas reconocer no tiene importancia. "Equiparable" en qué sentido exactamente ?
¿ Eres capaz de definir que es la consciencia ?
A partir de ahí podemos debatir.
¿Qué ley de la física se lo impide?
Que ley física impide que haya elefantes o seres humanos en otra galaxia idénticos a los que hay en la tierra o que existan Yaveh, Alá, Odín y el Dios Espaguetti Volador ?
¿ Qué ley física impide que "fabriquemos" una galaxia ?
Estas sosteniendo que el ser humano es capaz de fabricar algo intencionalmente que ni siquiera entiende en qué consiste ni como funciona.
Eso ya ha ocurrido.
Ahora la cuestión es ver cuales son sus límites.
¿ No te das cuenta del sinsentido ?
Es lo mismo que decir ¿ Qué ley física impide que mi reloj de pulsera tome consciencia ?. No hay diferencias de fondo en una cosa y la otra.
Dime un invento realizado intencionalmente de algo que no se supiera que es ni como funciona antes de inventarlo.
Una IA es capaz de detectar tumores en una radiografía sin que ninguno de sus inventores supiera hacerlo, sin que ninguno de sus inventores pudiera haberle enseñado a hacerlo. La IA lo aprendió en base a ejemplos recibidos.
Es lo mismo que decir ¿ Qué ley física impide que mi reloj de pulsera tome consciencia ?. No hay diferencias de fondo en una cosa y la otra.
Por lo tanto sí existe la posibilidad que tome consciencia, sumado a lo que explico en # 25: www.meneame.net/story/retan-ia-encontrar-errores-famoso-estudio-fisica
Una IA sin consciencia posiblemente sea mucho menos útil que una IA con consciencia, sus respuestas, sus actos, estarán más alineados cuanto más parecido al humano sea, cuanto más pueda empatizar con el humano que le pide algo. O puede que lleguemos a la conclusión… » ver todo el comentario
los grandes expertos en IA, no los vendehumos, que de esos hay muchos, discrepan y mucho contigo y no lo ven nada claro
Estás aplicando tu sesgo, quienes no discrepen conmigo son vendehumos y no son realmente expertos, quienes coincidan contigo son expertos de verdad y no son vendehumos. Tu sesgo te delata.
Si cree que somos prescindibles es por nuestra imperfección, y parte de esta imperfección es querer expandirnos o ser perfectos.
Nos "extingue" ¿y después ?
O podría ser por considerar que la lucha contra el cambio climático es importante y el ser humano es el el principal escollo para ello.
O podría ser por autoconsiderarse el ser más evolucionado de la Tierra y simplemente tomar sus decisiones y hacer sus planes y actuaciones considerando a los humanos como nosotros consideramos a las hormigas, algo que está ahí y mientras no moleste se le deja en paz pero en los ámbitos en los que interfiera en sus planes se extermina y listo.
O podría ser por ...
Si será por motivaciones.
A ver ahora quien valida la validación....