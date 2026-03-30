La IA encuentra por primera vez un error grave en un gran estudio de física y eso abre una pregunta bastante incómoda

Si el primer artículo de física analizado con este método ya contenía una grieta importante, ¿cuántos más podrían arrastrar defectos parecidos sin que nadie los haya detectado todavía?

Ese interrogante explica por qué esta noticia trasciende el caso concreto. La formalización ya se ha convertido en una herramienta cada vez más influyente en matemáticas, donde se usa para verificar pruebas complejas y construir nuevos resultados sobre bases sólidas. En física teórica, sin embargo, ese nivel de detalle no siempre ha sido la norma.