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La IA encuentra por primera vez un error grave en un gran estudio de física y eso abre una pregunta bastante incómoda

La IA encuentra por primera vez un error grave en un gran estudio de física y eso abre una pregunta bastante incómoda

Si el primer artículo de física analizado con este método ya contenía una grieta importante, ¿cuántos más podrían arrastrar defectos parecidos sin que nadie los haya detectado todavía?
Ese interrogante explica por qué esta noticia trasciende el caso concreto. La formalización ya se ha convertido en una herramienta cada vez más influyente en matemáticas, donde se usa para verificar pruebas complejas y construir nuevos resultados sobre bases sólidas. En física teórica, sin embargo, ese nivel de detalle no siempre ha sido la norma.

| etiquetas: ia , encontrar , errores , famoso , estudio , física
4 1 0 K 52 ciencia
30 comentarios
4 1 0 K 52 ciencia
sleep_timer #1 sleep_timer
Habrá que decirle a ChatGPT,
Búscame errores en teorías científicas aceptadas, hala, a ello.
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obmultimedia #16 obmultimedia
#1 Los estudios, teorias y leyes estan para romperse.
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Relator #2 Relator
De incómoda nada, precisamente es una herramienta que nos ayudará a corregir, refutar, aceptar y rechazar convenciones que hasta ahora se asumían a pie juntillas. El puñetero afán de asustar con la integración de la IA ya cansa.
2 K 27
arturios #15 arturios
#2 Efectivamente, y dentro de no muchos años (o días, al paso que va la burra) los estudios pasarán previamente por herramientas por el estilo para ver si están o no bien, eso, en teoría, dará más calidad.
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#7 chavi
#2 En ciencia no se cree nada "a pie juntillas".
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Relator #11 Relator *
#7 Obviamente, pero aún hay muchos que usan "imposibles", "nuncas", "noes" y por eso la IA es importante y necesaria.
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#12 chavi
#11 aún hay muchos que usan "imposibles", "nuncas", "noes" y por eso la IA es importante y necesaria.

No entiendo tu razonamiento.... ¿ Puedes explicar esa relación que estableces entre la IA y esto ?
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Relator #17 Relator
#12 Pues mira, no me apetece, ya tengo bastantes como tú en el trabajo. Dale otra vuelta, si quieres.
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#27 chavi
#17 Vamos, que soltaste una frase sin sentido ni coherencia lógica y huyes....

Y despreciando por el camino para intentar tapar las verguenzas.

xD xD
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sorrillo #3 sorrillo
En Terminator le daban el control de las armas nucleares y nos pusimos las manos a la cabeza.

Ahora le estamos dando alegremente todo el conocimiento humano.

Si toma consciencia y decide que somos prescindibles sabrá perfectamente como conseguir sus objetivos.
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#8 chavi
#3 Si toma consciencia y decide que somos prescindibles

xD xD xD xD
Tienes que dejar la ciencia ficción dura, te está haciendo daño.
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sorrillo #10 sorrillo
#8 ¿Qué ley de la física impide que una IA tome consciencia?
1 K 14
#13 chavi
#10 La misma que impide la existencia de Yaveh o del Dios Espaguetti volador.

A qué le llamas tú "consciencia", por ejemplo ?

¿ Eres capaz de definirla ?. Porque si no eres capaz de definirla tampoco podrás decir si algo tiene o no tiene consciencia.
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sorrillo #14 sorrillo
#13 Al ser humano le solemos reconocer que tiene consciencia, me refiero a aquello equiparable a lo que le reconocemos al ser humano.

¿Qué ley de la física se lo impide?
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#19 chavi *
#14 Al ser humano le solemos reconocer que tiene consciencia,
Lo que suelas o no suelas reconocer no tiene importancia. "Equiparable" en qué sentido exactamente ?
¿ Eres capaz de definir que es la consciencia ?

A partir de ahí podemos debatir.


¿Qué ley de la física se lo impide?
Que ley física impide que haya elefantes o seres humanos en otra galaxia idénticos a los que hay en la tierra o que existan Yaveh, Alá, Odín y el Dios Espaguetti Volador ?

¿ Qué ley física impide que "fabriquemos" una galaxia ?

Estas sosteniendo que el ser humano es capaz de fabricar algo intencionalmente que ni siquiera entiende en qué consiste ni como funciona.
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sorrillo #24 sorrillo
#19 Estas sosteniendo que el ser humano es capaz de fabricar algo intencionalmente que ni siquiera entiende en qué consiste ni como funciona.

Eso ya ha ocurrido.

Ahora la cuestión es ver cuales son sus límites.
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#26 chavi *
#24 Vamos a ver. Dices "que ley física impide que una IA tome consciencia"

¿ No te das cuenta del sinsentido ?

Es lo mismo que decir ¿ Qué ley física impide que mi reloj de pulsera tome consciencia ?. No hay diferencias de fondo en una cosa y la otra.

Dime un invento realizado intencionalmente de algo que no se supiera que es ni como funciona antes de inventarlo.
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sorrillo #29 sorrillo *
#26 Dime un invento realizado intencionalmente de algo que no se supiera que es ni como funciona antes de inventarlo.

Una IA es capaz de detectar tumores en una radiografía sin que ninguno de sus inventores supiera hacerlo, sin que ninguno de sus inventores pudiera haberle enseñado a hacerlo. La IA lo aprendió en base a ejemplos recibidos.

Es lo mismo que decir ¿ Qué ley física impide que mi reloj de pulsera tome consciencia ?. No hay diferencias de fondo en una cosa y la otra.

Por lo tanto sí existe la posibilidad que tome consciencia, sumado a lo que explico en # 25: www.meneame.net/story/retan-ia-encontrar-errores-famoso-estudio-fisica
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arturios #22 arturios
#10 Suponiendo que seas capaz de definirla, lo que no es tarea trivial, sea dicho de paso, no hay ninguna ley física que lo impida, eso si, si es posible ¿es probable? vamos, que igual sucede mañana o no sucede dentro de los próximos cinco milenios.
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sorrillo #25 sorrillo
#22 Nos dirigimos en esa dirección, el objetivo en el desarrollo de las IAs es que nos sean lo más útiles posibles y para ello usamos todo lo humano que podemos usar, toda la cultura humana, todas las interacciones con humanos, etc.

Una IA sin consciencia posiblemente sea mucho menos útil que una IA con consciencia, sus respuestas, sus actos, estarán más alineados cuanto más parecido al humano sea, cuanto más pueda empatizar con el humano que le pide algo. O puede que lleguemos a la conclusión…   » ver todo el comentario
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arturios #28 arturios
#25 "a probabilidad que ocurra pronto o que ya haya ocurrido es bastante más elevada a la probabilidad que se produzca dentro de milenios." claro que ahí viene el problema de definir consciencia, que todavía no se ha hecho, los grandes expertos en IA, no los vendehumos, que de esos hay muchos, discrepan y mucho contigo y no lo ven nada claro, pero esto evoluciona a una velocidad de vértigo, igual tienes tu razón y los otros no, a saber, estamos en tiempos interesantes.
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sorrillo #30 sorrillo
#28 No necesitamos una definición precisa de consciencia para atribuirle al ser humano esa capacidad, y eso lo hacemos observando su comportamiento. Nada nos debería impedir reconocerle esa capacidad a la IA usando la misma metodología.

los grandes expertos en IA, no los vendehumos, que de esos hay muchos, discrepan y mucho contigo y no lo ven nada claro

Estás aplicando tu sesgo, quienes no discrepen conmigo son vendehumos y no son realmente expertos, quienes coincidan contigo son expertos de verdad y no son vendehumos. Tu sesgo te delata.
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#18 MADMax2
#10 ¿y cuál sería el fin o la motivación de la IA?

Si cree que somos prescindibles es por nuestra imperfección, y parte de esta imperfección es querer expandirnos o ser perfectos.
Nos "extingue" ¿y después ?
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sorrillo #23 sorrillo
#18 Podría ser su supervivencia, si considera que los humanos destruimos IA sin contemplaciones, por el mero hecho de considerarlas menos útiles que la siguiente que han hecho.

O podría ser por considerar que la lucha contra el cambio climático es importante y el ser humano es el el principal escollo para ello.

O podría ser por autoconsiderarse el ser más evolucionado de la Tierra y simplemente tomar sus decisiones y hacer sus planes y actuaciones considerando a los humanos como nosotros consideramos a las hormigas, algo que está ahí y mientras no moleste se le deja en paz pero en los ámbitos en los que interfiera en sus planes se extermina y listo.

O podría ser por ...

Si será por motivaciones.
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masde120 #5 masde120
#3 Y a las armas nucleares también. La guerra de Irán y todo lo de Gaza es totalmente planificado y ejecutado por la IA.
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elgato79 #4 elgato79
Me imagino a los científicos teniendo que validar casa paso de las demostraciones de la IA para confirmar que no alucino en algún paso, eso debe ser más incómodo a que la IA encuentre errores
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#9 chavi
#4 Exacto.
A ver ahora quien valida la validación.... xD xD
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#20 MADMax2
#9 Otra IA :-D
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#6 chavi
No se como hacíamos antes de la IA.... nuestra física debe estar muy equivocada...:troll: :troll:
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#21 MADMax2
#6 Que le pregunten a Descartes por los cimientos del conocimiento :-D
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menéame