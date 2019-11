Los resultados de la primera medición del latido del corazón de una ballena azul son sorprendentes

Una nueva investigación publicada el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences es la primera en proporcionar un perfil de frecuencia cardíaca para las ballenas azules en libertad. Los datos resultantes muestran cómo los corazones de estos enormes cetáceos los ayudan a contener la respiración durante períodos prolongados de tiempo, y también cómo pueden de repente ejercer la energía necesaria para la alimentación y luego reponer sus niveles de oxígeno en la sangre cuando vuelven a la superficie .