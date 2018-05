Los resultados económicos de Putin no alcanzan sus ambiciones globales [ing]

¿El resultado final? La influencia de Putin en la economía global se está desvaneciendo, no fortaleciéndose.Si bien Putin se ha comprometido a entregar un "avance decisivo" en los estándares de vida en su nuevo mandato, los pronosticadores ven que el crecimiento está rezagado en el resto del mundo, lo que significa que Rusia perderá terreno, no ganará.Años de promesas para diversificar la economía lejos del petróleo y el gas no han hecho mucho, dejando a Rusia muy dependiente de las exportaciones de energía.