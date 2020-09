Restringir la movilidad en Madrid “no supondría un confinamiento” como el primero para Almeida

“Hay que transmitir que las restricciones en la movilidad no es el confinamiento, y que las medidas de la Comunidad no suponen un confinamiento tal y como lo conocimos los madrileños”, ha expresado el regidor, quien ha puntualizado que “Madrid no se puede permitir un confinamiento así bajo ningún concepto”. Si bien el regidor ha reconocido en una entrevista con ‘Telecinco’ que “la situación económica y social exige que se tengan que tomar medidas y buscar un punto de equilibrio”, ha matizado...