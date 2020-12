Las restricciones al culto en España en Navidad por el coronavirus, las más laxas de Europa, pese a las críticas de los

No hay persecución religiosa en España, por más que sectores ultracatólicos se empeñen en asegurar que la Iglesia de nuestro país está perseguida y que el Gobierno vulnera sistemáticamente la libertad religiosa. Pero el plan acordado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas no solo no prohíbe las celebraciones religiosas sino que 'salva' incluso la Misa del Gallo, que se veía afectada por el toque de queda.