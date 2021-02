Las restricciones de Ayuso traen consecuencias: Madrid tiene la peor situación

En tan solo un mes, precisamente cuando la situación epidemiológica mejora en toda España, la Comunidad de Madrid ha pasado de ser la séptima comunidad más afectada a liderar el primer puesto, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla. La situación en estos momentos no llega a ser extrema, pero también es cierto que no termina de bajar y puede ser compremetedora porque no ha habido un plan de desescalada pausado y se avecina una Semana Santa donde se prevé una relajación de la ciudadanía.