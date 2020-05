El resto del mundo se está riendo de Trump [ENG]

El tipo de cobertura que vemos ahora es algo nuevo: esta vez, la gente no está atacando al presidente de los Estados Unidos, se están riendo de él. El G7 se reunió para escribir una declaración conjunta, pero incluso ese proyecto tibio terminó en ridículo cuando el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, insistió en usar la expresión "virus de Wuhan" y los demás desistieron. No sólo Trump dice tonterías, no solo EEUU está ausente, sino que el principal diplomático de la nación es una caricatura que insulta sin liderazgo.