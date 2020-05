Un restaurante rellenará con maniquíes la mitad de las mesas libres por el distanciamiento social  

No es un restaurante cualquiera, ojo, sino el Inn at Little Washington, un tres estrellas Michelin, en el estado de Virginia, a las afueras de Washington DC. Es el restaurante que frecuenta buena parte del establishment político y social del gobierno americano. Las mesas que quedan libres por ley estarán ocupadas por maniquíes mientras los camareros usarán mascarillas con la sonrisa de Marilyn Monroe y de George Washington.