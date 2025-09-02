edición general
Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!

El restaurante Annabel, ubicado en Palmanova, se ha convertido en noticia tras difundir en redes sociales la astronómica factura de 63.237,90 euros que cobró a un grupo de clientes.

